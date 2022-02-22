ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek

ANKARA (İHA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff L. Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri'nin, Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz. #UnitedWithUkraine" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel