Son dakika haberleri! ABD'nin Alabama eyaletinde bir kişi, fabrikada silahla mesai arkadaşlarından 2'sini öldürdü, 2'sini yaraladı
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Son dakika haberleri! ABD'nin Alabama eyaletinde bir kişi, fabrikada silahla mesai arkadaşlarından 2'sini öldürdü, 2'sini yaraladı

Son dakika haberleri! ABD'nin Alabama eyaletinde bir kişi, fabrikada silahla mesai arkadaşlarından 2'sini öldürdü, 2'sini yaraladı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haber... NEW ABD'nin Alabama eyaletinde bir fabrikada çalışan şüpheli, silahla mesai arkadaşlarından 2'sini öldürdü, 2'sini yaraladı.

NEW ABD'nin Alabama eyaletinde bir fabrikada çalışan şüpheli, silahla mesai arkadaşlarından 2'sini öldürdü, 2'sini yaraladı.

Albertville Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, eyaletin kuzeyindeki Albertville şehrinde yangın musluğu üreten fabrikada 02.30 sularında bir çalışan, henüz belirlenemeyen nedenle mesai arkadaşlarına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra aracıyla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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