Son dakika haberleri... ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Katar Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Son dakika haberleri... ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Katar Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı ile görüştü

Son dakika haberleri... ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Katar Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı ile görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey D. Feltman, Katar'ın Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Ali bin Fahd el-Haciri ile bölgede kalkınmayı desteklemek için işbirliği yollarını ele aldı.

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey D. Feltman, Katar'ın Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Ali bin Fahd el-Haciri ile bölgede kalkınmayı desteklemek için işbirliği yollarını ele aldı.

Katar resmi haber ajansına göre, Haciri ile Feltman Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Afrika Boynuzu'ndaki son gelişmeler gözden geçirildi.

Görüşmede ayıca, bölgenin istikrar, kalkınma ve refahına katkıda bulunmak için Katar ve ABD arasında Afrika Boynuzu bölgesinde işbirliği yolları da masaya yatırıldı.

Söz konusu temasların, bölgede Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yaşanan Nahda Barajı krizi sebebiyle yürütüldüğü belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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