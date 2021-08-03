Son dakika haberleri... ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban'ın bir sonraki hükümette "aslan payı" istediğini söyledi
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Son dakika haberleri... ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban'ın bir sonraki hükümette "aslan payı" istediğini söyledi

Son dakika haberleri... ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban'ın bir sonraki hükümette 'aslan payı' istediğini söyledi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren ve askeri gücünü artıran Taliban'ın olası bir barış anlaşması sonrası kurulacak hükümette "aslan payı" talep ettiğini söyledi.

NEW ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren ve askeri gücünü artıran Taliban'ın olası bir barış anlaşması sonrası kurulacak hükümette "aslan payı" talep ettiğini söyledi.

Halilzad, Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Afganistan hükümetinin yeni bir askeri strateji belirlemeden müzakere edilecek bir anlaşmayı kazanamayacak kadar zayıf olduğu uyarısında bulundu.

Taliban'ın son haftalarda elde ettiği kazanımlardan cesaret aldığını ve "maksimalist bir ruh hali" içinde olduğunu belirten Halilzad, "Bu noktada, askeri durum göz önünde bulundurulduğunda bir sonraki hükümette aslan payı talep ediyorlar." dedi.

Afganistan'da herhangi bir siyasi çözümün geniş tabanlı ve kadın hakları ile uluslararası hukuka saygılı olması gerektiğini ifade eden Halilzad, ancak sahadaki askeri gerçeklerin böyle bir çözüme ulaşmayı engellediğini söyledi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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