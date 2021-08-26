Son dakika haberleri: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: "Saldırıda 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını biliyoruz"
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Son dakika haberleri: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: "Saldırıda 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını biliyoruz"

Son dakika haberleri: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: 'Saldırıda 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını biliyoruz'
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının yakınlarında düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının yakınlarında düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Kabil'deki terör saldırılarından sonra ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen McKenzie, "Şu anda, saldırıda 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını biliyoruz." dedi.

McKenzie, havaalanının Abbey Kapısındaki saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "DEAŞ saldırganları, bombalı saldırıdan sonra sivillere ve askerlere silahlarla ateş açtı." ifadelerini kullandı.

Saldırıların kayıplarına ilişkin kapsamlı incelemenin devam ettiğini belirten ABD'li komutan, saldırılara rağmen Kabil'deki tahliye faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Afganistan'da 1000'den fazla ABD vatandaşının kaldığını aktaran McKenzie, şu anda Kabil üzerinde Apache saldırı helikopterleri, MQ-9 Reaper dronları, F-15 savaş uçakları ve AC-130 uçaklarının devriye gezdiğini belirtti.

DEAŞ'ın bu tür saldırıları devam ettirme konusunda istekli olduğunu düşündüklerini ve ona göre tedbir aldıklarını kaydeden McKenzie, havaalanının dışında güvenliği sağlayan Taliban ile de görüştüklerini söyledi.

McKenzie, Taliban'la 14 Ağustos'tan beri istihbarat paylaşımı yaptıklarına işaret ederek, "Aslında bazı saldırı hazırlıklarının da onlar tarafından akim bırakıldığına inanıyoruz." dedi.

Taliban'ın bu saldırılara izin verdiğine ilişkin bir soruya McKenzie, "Bunun olmasına izin verdiklerine dair beni ikna edecek bir şey yok" yanıtını verdi.

ABD'li komutan Taliban'ın havaalanını almak için ABD askerlerinin çekilmesini beklediğini belirterek, Taliban'ın böyle bir saldırı düzenlemesinin mantığı olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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Son dakika haberleri: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: "Saldırıda 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını biliyoruz" - Haberler
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