Son dakika haberleri | ABD/Lighthizer: WTO kararı "tamamen yetersiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | ABD/Lighthizer: WTO kararı "tamamen yetersiz"

Son dakika haberine göre Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO), ABD'nin 2018 yılında Çin ürünlerine ek gümrük tarifeleri uygulamakla ticaret kurallarını çiğnediğine ilişkin kararının ardından açıklama yapan ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, WTO'nun bu kararında "tamamen yetersiz" olduğunu savundu.

Son dakika haberleri | ABD/Lighthizer: WTO kararı
16.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:03

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO), ABD'nin 2018 yılında Çin ürünlerine ek gümrük tarifeleri uygulamakla ticaret kurallarını çiğnediğine ilişkin kararının ardından açıklama yapan ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, WTO'nun bu kararında "tamamen yetersiz" olduğunu savundu.

Lighthizer yaptığı açıklamada, WTO'nun Çin'in "suistimali" için hiçbir çözüm önermediğini söyledi ve Washington'un kendisini haksız ticaret uygulamalarına karşı savunmasına izin verilmesi gerektiğini ekledi.

Lighthizer ayrıca, bu kararıyla WTO'nun örgütün yapısında reform yapılması gerektiğini de ortaya koymuş olduğunu vurguladı.ABD yönetimi, WTO'nun bu kararına 60 gün içinde itiraz edebilecek.

WTO, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin ticaret kurallarına aykırı olduğu kararını verdiğini duyurdu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kanye West Barış Falay Metin Özülkü
Spor Sörloth Adem Büyük Gökhan Töre Nihat Özdemir Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | ABD/Lighthizer: WTO kararı "tamamen yetersiz" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 13:24:36. #1.14#
title