Son dakika haberleri | ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Bir son dakika haberine göre ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, koronavirüs (Covid-19) aşısının etkili olup olmadığının bu ay içinde belirleneceğini duyurdu.