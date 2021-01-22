Son dakika haberleri | ABD Kongresi, Biden'ın Savunma Bakanı adayı emekli general Austin için gerekli muafiyeti verdi
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Son dakika haberleri | ABD Kongresi, Biden'ın Savunma Bakanı adayı emekli general Austin için gerekli muafiyeti verdi

22.01.2021 01:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 01:48
Son dakika haberleri | ABD Kongresi, Biden'ın Savunma Bakanı adayı emekli general Austin için gerekli muafiyeti verdi

Son dakika haberler... ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği ancak askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği için Kongrenin muafiyetine ihtiyaç duyan emekli Orgeneral Lloyd Austin için gerekli muafiyeti tanıyan tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği ancak askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği için Kongrenin muafiyetine ihtiyaç duyan emekli Orgeneral Lloyd Austin için gerekli muafiyeti tanıyan tasarıyı kabul etti.

Biden'ın, Savunma Bakanı adayı Austin'e muafiyet sağlayan tasarı, Temsilciler Meclisinde 78'e karşı 326, Senatoda ise 27'ye karşı 69 oyla kabul edildi.

ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor.

Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda muafiyet alması gerekiyor.

Austin, 2016 yılında Orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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