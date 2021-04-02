Son dakika haberleri: ABD kongre binasında güvenlik tehdidi
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Son dakika haberleri: ABD kongre binasında güvenlik tehdidi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: ABD kongre binasında güvenlik tehdidi

Son dakika habere göre ABD Kongresi binasının kuzeyinde araçların girdiği noktadaki bariyerlerde bir kişinin aracını iki Kongre polis memurunun üzerine sürdüğü kaydedildi.

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ABD Kongresi binasının kuzeyinde araçların girdiği noktadaki bariyerlerde bir kişinin aracını iki Kongre polis memurunun üzerine sürdüğü kaydedildi.

 ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı. Kongre polisi olayla ilgili bilgi verdi. Kongre Polisi'nden yapılan açıklamada, kongresi binasının kuzeyinde araçların girdiği noktadaki bariyerlerde bir kişinin aracını iki Kongre polis memurunun üzerine sürdüğü bildirildi. Kongre Polisi'nden yapılan açıklamada, olayda bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İki polis memurunun da yaralandığı bilgisi verildi. Yaralı polisler ve şüpheli hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kongre binası 'dış güvenlik tehdidi' nedeniyle giriş-çıkışlara kapatıldı. Personelden, binanın dışına çıkmamaları ya da binaya girmemeleri istendi.

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Görüntü dökümü

Olay sonrası Kongre Binası'nın doğu cephesine bir helikopter indi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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