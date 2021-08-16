Son dakika haberleri: ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım için ilave bin asker daha gönderiyor
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Son dakika haberleri: ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım için ilave bin asker daha gönderiyor

Son dakika haberleri: ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım için ilave bin asker daha gönderiyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre NEW ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım etmek için ilave bin asker daha gönderecek.

NEW ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım etmek için ilave bin asker daha gönderecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi üzerine Kabil'de devam eden büyükelçilik personelinin tahliyesine destek için Afganistan'a ilave bin asker daha gönderilmesini onayladı.

Kabil'e gönderilen ve sayıları yaklaşık 5 bine ulaşan ABD birlikleri, Afganistan'da 20 yıl boyunca Amerikan askerilerine yardım eden Afganların tahliyesine de yardımcı olacak.

Biden yönetiminin son dakika binlerce askeri tahliye için Afganistan'a yeniden göndermesi Amerikan basınında ülkede güvenlik durumunun "son derece vahim" olduğu şeklinde yorumlandı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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