Son dakika haberleri... ABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz
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Son dakika haberleri... ABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz

Son dakika haberleri... ABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ABD istihbaratı, Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine 90 günlük araştırmaları sonucu hazırladıkları raporda Kovid-19'un kökenine karşı ortak bir sonuca ulaşamadıklarını ancak virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanılmadığını vurguladı.

ABD istihbaratı, Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine 90 günlük araştırmaları sonucu hazırladıkları raporda Kovid-19'un kökenine karşı ortak bir sonuca ulaşamadıklarını ancak virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanılmadığını vurguladı.

ABD istihbarat ajansları, 90 günlük incelemelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden'a sundukları ve Kovid-19'un kökenini araştırdıkları raporun bir bölümünü kamuoyu ile paylaştı.

İstihbarat ajanlarının Kovid-19'un kaynağına ilişkin henüz ortak bir kanıya varamadığına işaret edilen raporda, ABD İstihbarat Topluluğunun 4 üyesinin virüsün bir hayvandan insana geçtiğine dair inancının az olduğu belirtildi. Öte yandan beşinci bir ajansın da ilk insan enfeksiyonunun bir laboratuvarda başladığına dair orta derecede ikna olduğu vurgulandı.

Raporda, tüm istihbarat kurumlarının virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmadığının altı çizildi.

Çin'in ABD ve uluslararası toplumla virüsün kökenine yönelik araştırmalar konusunda tam koordinasyona geçmemesinin önlerindeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Biden'dan açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, istihbarat kurumlarının kendisine rapora ilişkin detaylı bir brifing verdiğini kaydetti.

ABD'de yüz binlerce insanın hayatına mal olan Kovid-19'un kökeni bulunana kadar rahat uyku uyumayacaklarını belirten Biden, Çin'in tavrının virüsün kökeninin bulunmamasındaki en büyük etken olduğunu kaydetti.

Biden istihbarattan 90 gün içinde rapor istemişti

ABD Başkanı Joe Biden 26 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada mart ayında istihbarattan Kovid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu ay başında eline aldığını bildirmişti.

Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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