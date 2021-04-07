Son dakika haberleri: ABD Hazine Bakanlığı, Biden'ın altyapı paketini finanse edecek vergi planını açıkladı
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Son dakika haberleri: ABD Hazine Bakanlığı, Biden'ın altyapı paketini finanse edecek vergi planını açıkladı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: ABD Hazine Bakanlığı, Biden'ın altyapı paketini finanse edecek vergi planını açıkladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Hazine Bakanlığı, kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek vergi planının detaylarını paylaştı.

ABD Hazine Bakanlığı, kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek vergi planının detaylarını paylaştı.

Bakanlığın yayımladığı Vergi Planı'nda, altyapı yatırımları, araştırma ve üretime yönelik destekler için yeni fon oluşturulmasının ve Biden'ın geçen hafta açıkladığı "Amerikan İstihdam Planı"nda yer alan yatırımların 15 yıllık sürede tamamen finanse edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Mevcut kurumlar vergisi rejiminin, şirketlerin üretimlerini ve karlarını yurt dışına kaydırmaları için teşvikler içerdiğine işaret edilen planda, azalan kurumlar vergisi gelirlerinin ABD'nin altyapı, araştırma, teknoloji ve yeşil enerji yatırımlarını finanse etme kabiliyetini engellediği ifade edildi.

Vergi planında, kurumsal vergilendirmenin yeniden şekillendirileceği belirtilerek, kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltileceği kaydedildi.

Küresel asgari vergi oranını yüzde 21'e çıkarma planı

Şirketlerin karlarını denizaşırı ülkelere kaydırarak yükümlülüklerini azaltmalarına veya ortadan kaldırmalarına olanak tanıyan vergi düzenlemeleriyle ilgili boşlukları sıkılaştırmayı amaçlayan planda, çokuluslu şirketlerin ödediği küresel asgari vergi oranın ınyüzde 21'e çıkarılacağı aktarıldı.

Planda, yüksek kar bildiren ancak vergilendirilebilir geliri çok az olan büyük şirketlerin defter gelirlerine yüzde 15 asgari vergi uygulanacağı ifade edildi.

Fosil yakıt sübvansiyonlarının temiz enerji üretimine yönelik teşviklerle değiştirilmesinin de öngörüldüğü planda, yapılan düzenlemelerle gelecek 10 yıl içinde ABD vergi ağına kurumsal karlardan 2 trilyon dolardan fazla getiri sağlanacağı ve şirketlerin karlarını yurt dışına kaydırmalarına neden olan teşviklerin son erdirilmesiyle de yaklaşık 700 milyar dolarlık federal gelir sağlanacağı belirtildi.

Söz konusu vergi planıyla 15 yılda yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık gelir sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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