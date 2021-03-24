Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanlığından, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı Açıklaması
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Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanlığından, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı Açıklaması

24.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:13
Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanlığından, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ortak çıkarlara vurgu yapıldığını, Blinken'ın ayrıca S-400 konusundaki yaklaşımını dile getirdiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ortak çıkarlara vurgu yapıldığını, Blinken'ın ayrıca S-400 konusundaki yaklaşımını dile getirdiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çavuşoğlu ile Blinken arasında Brüksel'de yapılan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre iki bakan, ABD ile Türkiye arasındaki uzun süreli güvenlik işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve özellikle Suriye ile Afganistan'da "ortak çıkarların" olduğuna dikkati çekti.

Blinken'ın, Türkiye'yi S-400'leri almamaya teşvik ettiği belirtilen açıklamada, "Bakan, NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden istikşafi görüşmelere olan desteğini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Blinken'ın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından duyduğu endişeyi belirttiği ve demokratik kurumlarla insan haklarına saygının önemine de vurgu yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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