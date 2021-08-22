Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanlığına "siber saldırı" iddiası
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Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanlığına "siber saldırı" iddiası

Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanlığına 'siber saldırı' iddiası
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... NEW ABD Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

ABD'li yayın kuruluşu Fox News, Dışişleri Bakanlığının siber saldırıya uğradığını, Savunma Bakanlığının siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını öne sürdü.

Haberde saldırının iki hafta önce gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Fox News'e açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise güvenlik nedeniyle şu anda iddia edilen siber güvenlik olayının niteliği veya kapsamı hakkında bilgi veremeyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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