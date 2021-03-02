Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçen yıl İdlib'de şehit olan Türk askerlerini andı
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Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçen yıl İdlib'de şehit olan Türk askerlerini andı

02.03.2021 05:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 05:34
Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçen yıl İdlib'de şehit olan Türk askerlerini andı

Son dakika haberler: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen yıl Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan 33 Türk askerini andıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen yıl Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan 33 Türk askerini andıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, şehit askerleri andı.

Price, açıklamasında, "Bir yıl önce 33 Türk askeri, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esed rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin vahşetinden korurken hayatını kaybetti. Onlarını hatırasını ve fedakarlıklarını anarken NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 Türk askeri şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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