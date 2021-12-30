Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile telefonda görüştü
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın bugün Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırganlığı" karşısında iş birliği içinde kalmanın önemi vurgulandı ve ileri gitmesi durumunda bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı konusunda mutabık kalındı.

Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini yineleyen bakanlar, İran'ın nükleer programını hızlandırmasından duyulan endişeyi de dile getirdi.

Ayrıca, Çin'in siyasi ve ekonomik baskısı karşısında Litvanya ile dayanışma içinde olduklarını kaydeden bakanlar, Libya'nın bir an önce ulusal seçimler düzenleme çabalarını da ele aldı.

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davada tanık ifadeleri alındı

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davada tanık ifadeleri alındı

 ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title