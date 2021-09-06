ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin Katar'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin Katar'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı LIyod Austin, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan krizini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı LIyod Austin, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan krizini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Katarlı yetkililer ile Afganistan krizini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. ABD'nin Doha Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in iki gün sürecek ilk Katar ziyaretinde Katarlı yetkililer ile bir araya geleceği belirtildi.

BLİNKEN VE AUSTİN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada ise, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda Blinken ve Austin'i bu akşam kabul ettiği aktarıldı. Görüşmede başta Afganistan'daki gelişmeler ve Afganistan'da güvenlik ve istikrarın artırılmasına yönelik çabalar olmak üzere en önemli bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Görüşme sırasında Blinken ve Austin, Katar'ın Afganistan'daki tahliyelerdeki rolü ve barış sürecine verdiği destek için Katar Emiri Al Sani'ye ABD Başkanı Joe Biden'ın teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin Katar'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi
Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi
Çataklı: '2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen...
Çataklı: "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen...
Taliban, Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu
Taliban, Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Balotelli Cristiano Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin Katar'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 23:43:42. #1.15#

title