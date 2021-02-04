Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
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Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

04.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:34
Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Son dakika politika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahale girişimleri, Ukrayna ve Gürcistan'a yönelik saldırganlığı, muhalif Rus lider Aleksei Navanıy'nin zehirlenmesi ve ABD kurumlarına yönelik SolarWinds...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahale girişimleri, Ukrayna ve Gürcistan'a yönelik saldırganlığı, muhalif Rus lider Aleksei Navanıy'nin zehirlenmesi ve ABD kurumlarına yönelik SolarWinds siber saldırılarını gündeme getirdiği bildirildi.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın bugün mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Price, iki bakanın, Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşmasını (New START) anlaşmasını uzatmayı ele alırken, Blinken'ın "Rusya'nın nükleer silahları ve Çin'in büyüyen nükleer tehdidine yönelik yeni bir nükleer silahları kontrol anlaşması yapılmasının gerektiğini" ifade ettiğini belirtti.

Blinken'ın aynı zamanda Rusya'da tutuklu bulunan Paul Whelan ve Trevor Reed dahil ABD vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısını yinelediğini belirten Price, "Bakan birçok konunun yanı sıra, Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahalesini, Ukrayna ve Gürcistan'daki askeri saldırganlığını, Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve SolarWinds vakasını gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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