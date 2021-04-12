Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'yı görüştü
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Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'yı görüştü

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'yı görüştü

Son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başta Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak olmak üzere bölgedeki güvenlik konularını görüştü.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başta Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak olmak üzere bölgedeki güvenlik konularını görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada Blinken'ın Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Price, "Blinken ile Stoltenberg, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da ve Ukrayna sınır boylarında saldırgan askeri yığınağını durdurması gereği dahil birçok konuyu ele aldı." ifadelerini kullandı.

Blinken ile Stoltenberg'in NATO liderler zirvesine yönelik planları da ele aldığını belirten Price, ikilinin aynı zamanda Afganistan'daki barış görüşmelerine dair görüşlerini de paylaştıklarını aktardı.

Blinken İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere yarın Brüksel'e gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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