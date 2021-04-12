Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Ukrayna'yı görüştü

Son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başta Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak olmak üzere bölgedeki güvenlik konularını görüştü.