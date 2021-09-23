Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile bir araya geldi
Edinilen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu marjında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinin ardından Blinken ve Le Drian'ın stratejik öneme sahip konularda ikili istişare planlarını derinlemesine ele aldıkları belirtildi.
Görüşmede, ikilinin Hint-Pasifik'te İşbirliği için AB Stratejisi, Fransa ile bölgede aktif olan diğer Avrupalı müttefikler ve ortaklarla yakın işbirliği ihtiyacının ele aldığı açıklandı. Görüşmede ayrıca, Blinken ve Le Drian'ın Sahel'deki ortak hedefleri ele aldıkları belirtildi. - NEW YORK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü