ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu marjında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinin ardından Blinken ve Le Drian'ın stratejik öneme sahip konularda ikili istişare planlarını derinlemesine ele aldıkları belirtildi.

Görüşmede, ikilinin Hint-Pasifik'te İşbirliği için AB Stratejisi, Fransa ile bölgede aktif olan diğer Avrupalı müttefikler ve ortaklarla yakın işbirliği ihtiyacının ele aldığı açıklandı. Görüşmede ayrıca, Blinken ve Le Drian'ın Sahel'deki ortak hedefleri ele aldıkları belirtildi. - NEW YORK

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