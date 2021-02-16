Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Erbil açıklaması: "Öfkeliyiz"
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Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Erbil açıklaması: "Öfkeliyiz"

16.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:26
Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Erbil açıklaması:

Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Irak'ın Erbil kentinde, ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanı bölgesine düzenlenen füzeli saldırıyla ilgili 'öfkeliyiz' açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Irak'ın Erbil kentinde, ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanı bölgesine düzenlenen füzeli saldırıyla ilgili 'öfkeliyiz' açıklaması yaptı. Blinken adına bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"IKBY bölgesine yapılan bugünkü füzeli saldırıdan dolayı öfkeleyiz. İlk bilgiler, saldırıların bir sivil müteahhidi öldürdüğünü, bir Amerikan servis üyesi ve birkaç Amerikalı müteahhit de dahil olmak üzere koalisyonun birkaç üyesinin yaraladığını gösteriyor. Bu saldırıda hayatını kaybeden sivil müteahhidin sevdiklerine, bu acımasız şiddet olaylarına maruz kalan masum Irak halkına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Olayı görüşmek, sorumluları soruşturma ve sorumlu tutma yönündeki tüm çabalara desteğimizi taahhüt etmek için IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye ulaştım."  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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