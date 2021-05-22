Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD ve Türkiye arasındaki işbirliğini görüştük

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Anthony Blinken dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Anthony Blinken dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "NATO Müttefikimiz Türkiye ile ortak öncelikler konusunda işbirliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile tam zamanında görüşme fırsatı bulduğunu belirten Blinken, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "NATO Müttefikimiz Türkiye ile ortak öncelikler konusunda işbirliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Yunanistan ile yapıcı görüşmelere desteğimizi dile getirdim ve demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada ise "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarlarımız da dahil olmak üzere ABD ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemini görüştü" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı