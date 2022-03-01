Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, "Kremlin, uluslararası bir... - Haberler

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Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, "Kremlin, uluslararası bir...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak,

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, "Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus'u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, " Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus'u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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