Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, "Kremlin, uluslararası bir...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, "Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus'u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, " Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus'u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika