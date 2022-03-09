Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da hükümeti değiştirmek istese bile bunun Ukrayna halkı... - Haberler

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Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da hükümeti değiştirmek istese bile bunun Ukrayna halkı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da hükümeti değiştirmek istese bile bunun Ukrayna halkı...

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da hükümeti değiştirmek istese bile bunun Ukrayna halkı tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da hükümeti değiştirmek istese bile bunun Ukrayna halkı tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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