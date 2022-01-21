Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız.... - Haberler
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Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız....

Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız. Endişelerimizin büyük bir kısmı bununla alakalı. Hiçbir şekilde temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız. Endişelerimizin büyük bir kısmı bununla alakalı. Hiçbir şekilde temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız" dedi. - CENEVRE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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