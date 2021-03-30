Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu

Son dakika haberlerine göre Sanal ortamda gerçekleşen konuşmada Blinken Suriye'de kapalı olan sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

Sanal ortamda gerçekleşen konuşmada Blinken Suriye'de kapalı olan sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye ile ilgili ABD yönetiminin yaklaşımındaki değişikliği vurgular şekilde sert açıklamalarda bulunan Blinken, insanlara yardım etmek için yol bulunmasının zorunlu olduğunu belirterek "bu bizim sorumluluğumuz" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok karışık sorunla uğraştığını belirten Blinken, Suriye'de yaşananlar ile ilgili olarak "Bu onlardan biri değil" diyerek sorunun çok basit insani temellere dayandığını ifade etti.

2020 yılında Çin ve Rusya'nın vetoları ile açılamayan Türkiye-Suriye sınırında bulunan Öncüpınar (Bab al Salam ve Irak-Suriye sınırında bulunan Al-Ya'rubiyah sınır kapılarının tekrar açılması çağrısında bulunan Blinken "Bugün konseyin bu iki geçişi tekrar açmayı onaylamaması için iyi bir neden yok" dedi.

Blinken, "Konsey üyelerinin yapacak bir işi var. Üç sınır kapısını da insani yardım için açmak" dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreteri Mark Lowcock'da 24 milyon Suriyelinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak "10 yıl oldu ve bu Suriye için bir felaket" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı