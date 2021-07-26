Son dakika haberleri | ABD'deki zincirleme kazada 7 kişi öldü
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Son dakika haberleri | ABD'deki zincirleme kazada 7 kişi öldü

Son dakika haberleri | ABD'deki zincirleme kazada 7 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ABD'nin Utah eyaletinde 20 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Utah eyaletinde 20 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Utah Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta batı kesiminde etkili olan kum fırtınası, görüş mesafesinde düşüş nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

Utah'ın Millard bölgesine bağlı Kanosh yakınlarında bulunan eyaletler arası otoyolda etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle dün yerel saatle 17.00'de 20 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen hava ve kara ambulanslarıyla hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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