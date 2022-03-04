Son dakika haberleri! ABD'deki siyahi Taylor'ın evinde öldürülmesi davasında üçüncü polis de suçsuz bulundu

NEW ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ı evine girerek öldürmekten yargılanan tek polis memurunun beraat ettiği öğrenildi.

CNN'in bildirdiğine göre, Taylor'un öldürülmesi olayında, eski polis memuru Brett Hankison'ın komşu daireye ateş edip genel güvenliği tehlikeye düşürme suçundan yargılandığı davada suçsuz bulundu.

Siyahi kadının ölümüyle sonuçlanan olaya karışan 3 polis memurundan yargı karşısına çıkan ve sadece Taylor'ın komşularının genel güvenliğini tehlikeye sokmaktan yargılanan Hankinson da mahkemenin kararıyla diğer iki polis gibi temize çıkmış oldu.

Yirmi altı tanığın, hamile bir kadın ve 5 yaşındaki bir çocuğu dahil olmak üzere yan apartman sakinlerinin genel güvenliğini tehlikeye attığını öne sürerek aleyhinde ifade verdiği eski polis, son duruşmada hakim karşısında "kesinlikle" yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Karara tepki veren Taylor'ın akrabalarının mahkeme salonunda gözyaşlarına boğulduğu bilgisi aktarıldı.

Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart 2020'de polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, George Floyd'un gözaltına alınırken nefessiz kalana kadar boğazına basılarak öldürülmesinin ardından ülkenin dört bir yanında ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protesto gösterilerinin yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesiyle Haziran 2020'de ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül 2020'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini, ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.

23 Eylül 2020'de, Kentucky büyük jürisi, Taylor'un öldürülmesi olayı ilgili davada, polis memuru Brett Hankison'ın komşu daireye ateş edip 'tehlikeye atma' suçundan yargılanmasına karar vermiş, diğer iki polisi ise aklamıştı.