Son dakika haberleri! ABD'deki Çinli öğrenciler: "İki ülke de bizi istemiyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! ABD'deki Çinli öğrenciler: "İki ülke de bizi istemiyor"

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'de mahsur kalan Çinli öğrenciler, vatanlarıyla yaşadıkları ülke arasındaki siyasi gerginlikte, iki ülkenin de kendilerini istemediğinden şikayet ediyor.

Son dakika haberleri! ABD'deki Çinli öğrenciler:
04.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'de mahsur kalan Çinli öğrenciler, vatanlarıyla yaşadıkları ülke arasındaki siyasi gerginlikte, iki ülkenin de kendilerini istemediğinden şikayet ediyor.

BBC'nin haberine göre, ABD'de eğitim gören 360 bin Çinli öğrenciden biri olan, 8 yıl önce Ohio'ya göç eden 21 yaşındaki Shizheng Tie, bir zamanlar hayallerine kavuşma umudu vadeden Amerika'da artık "korku içinde" yaşadığını belirtti.

John Hopkins Üniversitesinde öğrenci olan Shizheng, düşmanca davranışlarla karşılaştığı ABD'yi artık "Çin karşıtı ve kaotik" olarak tanımladığını ifade etti.

Çinli öğrencilere, bilim ve teknoloji uzmanlarına karşı artan ön yargılardan hareketle ABD'deki akademik geleceği konusunda kötümser olduğunu aktaran Shizheng, "Doktoramı da ABD'de yapıp burada yerleşirim diye düşünüyordum, artık yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Çin'e dönmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Vatanlarında da istenmiyorlar

Shizheng, diğer yandan Kovid-19 vakalarının ABD'de hızla yayılmaya devam etmesi, Çin'de ise salgının büyük ölçüde kontrol altına alınması nedeniyle Çin'e gitmeyi tercih edeceğini dile getirdi.

Shizheng, Çin'in yurt dışı bağlantılı vakaları engellemek amacıyla çok sayıda uluslararası uçuşu iptal etmesinin ardından ülkelerine dönemeyen yüz binlerce öğrencinin Çin sosyal medyasında "ülkenin rekabetçi eğitim sisteminden kaçan ve virüsü kontrol altına alma çabalarını tehlikeye sokan şımarık çocuklar" olarak tasvir edilmesini "ABD bizi kovmak istiyor, Çin de dönmemize izin vermiyor." şeklinde yorumladı.

Çin'in seyahat kısıtlamaları nedeniyle üzülse de bu süreçte vatan sevgisinin arttığını belirten Shizheng, "Önceleri ABD'nin herkes için bir hayaller, eşitlik ve hoşgörü ülkesi olduğuna inanırdım, artık buna inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Rasyonel anlamda bir vatanseverim, beynim yıkandığı için değil." diyen Shizheng, iki ülkenin de kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ancak memleketi Çin için buna tahammül edebileceğini aktardı.

ABD'nin Atlanta kentindeki Emory Üniversitesi öğrencisi, Çin kökenli 20 yaşındaki Iris Li de eğitimi bitince vatanına dönmeyi planladığını dile getirdi.

"İki ülke de bizi istemiyor"

Sosyoloji ve din çalışmaları öğrencisi Iris, durumlarını "paslaşılan bir top"a benzeterek "İki ülke tarafından da istenmiyoruz." dedi.

Washington yönetiminin, temmuz ayı başında çıkardığı yabancı öğrencilerin ülkede kalmasını yasaklayan kararı eleştiriler üzerine geri çekmesinin ABD hakkındaki umutlarını yeşerttiğini ifade eden Iris, bu tür eleştirilerin Çin'de işe yaramayacağını kaydetti.

Iris, salgının iki siyasi sistemin de güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkardığını aktararak, ABD'de aldığı eğitimin kendisini daha Çin karşıtı yaptığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin ordusuyla ilişkileri olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 bin Çinli öğrencinin vizesini iptal etmesi, iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırmıştı.

ABD'de yakın zamanda yapılan bir anket, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 73'ünün Çin'e karşı olumsuz izlenime sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Güncel
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı 3. Sayfa
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Ekonomi
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Son Dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Son Dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak
Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Coşkun Sabah Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Çeşme Beşiktaş Transfer
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! ABD'deki Çinli öğrenciler: "İki ülke de bizi istemiyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 15:06:54. #1.14#
title