Son dakika haberleri: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1184...
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Son dakika haberleri: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1184...

Son dakika gündem haberine göre ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1184 artarak 195 bin 259'a çıktı.

Son dakika haberleri: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1184...
10.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:05

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1184 artarak 195 bin 259'a çıktı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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