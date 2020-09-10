Son dakika haberleri: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1184...
Son dakika gündem haberine göre ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1184 artarak 195 bin 259'a çıktı.
10.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:05
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1184 artarak 195 bin 259'a çıktı.
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Kaynak: AA