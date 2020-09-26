Son dakika haberleri... ABD'de yaz aylarındaki koronavirüs vakalarının yüzde 20'si 20-29 yaş aralığında

Gelen son dakika haberine göre ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı araştırmada, Haziran-Ağustos ayları arasında ülke genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin yüzde 20'sinin yaş aralığının 20-29 olduğu belirtildi.