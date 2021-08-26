Son dakika haberleri! ABD'de uçurtma sörfü yaparken eve çarpan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! ABD'de uçurtma sörfü yaparken eve çarpan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! ABD'de uçurtma sörfü yaparken eve çarpan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... ABD'de uçurtma sörfü yaptığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolü kaybederek bir eve çarpan şahıs hayatını kaybetti.

ABD'de uçurtma sörfü yaptığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolü kaybederek bir eve çarpan şahıs hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletinin güneydoğusunda yer alan Fort Lauderdale kentinde bir adam sörf tutkusunun kurbanı oldu. Uçurtma sörfü yaptığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolü kaybeden şahıs, yakınlardaki bir eve çarptı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, şahsın turuncu uçurtmasının evin balkonlarında asılı kaldığı görüldü.

Adı açıklanmayan 50'li yaşlardaki uçurtma sörfçüsünün hayatını kaybettiği bildirildi. Fort Lauderdale İtfaiye Şefi Stephen Gollan yaptığı açıklamada, uçurtma sörfçüsünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdiğini doğruladı. Gollan ayrıca, bir görgü tanığının itfaiye ekiplerine talihsiz adamın kumsaldan binalara doğru hızlı ve kontrolsüz bir şekilde sürüklendiğini, daha sonra da bir evin kuzey cephesine çarptığını söylediğini aktardı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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