Son dakika haberleri... ABD'de son 24 saatte 486 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... ABD'de son 24 saatte 486 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... ABD'de son 24 saatte 486 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 486 artarak 614 bin 815'e yükseldi.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 486 artarak 614 bin 815'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 335 bin 990'a ulaştı.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı 486 artarak 614 bin 815'e çıktı.

California, 4 milyon 3 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 185 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 620 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 676, Texas'ta ise 53 bin 457 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

192 milyon 614 binden fazla kişiye ilk doz, 165 milyon 334 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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