Son dakika haberleri | ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polisi jüri suçlu buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polisi jüri suçlu buldu

Son dakika haberleri | ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polisi jüri suçlu buldu
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci nisan ayında vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter, jüri tarafından suçlu bulundu.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci nisan ayında vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter, jüri tarafından suçlu bulundu.

Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen davada jüri üyeleri Potter'ı Wright'ın ölümünden sorumlu tuttu.

Çoğu beyaz üyeden oluşan 12 kişilik jüri heyeti, 4 gün süren karar aşamasından sonra Potter'ın 1 ve 2. derece cinayetten suçlu olduğu sonucuna vardı.

Kararın açıklanmasının ardından Potter, kelepçelenerek tekrar gözaltına alınırken, Minnesota eyalet kanunlarına göre eski polis memurunun 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Potter, Daunte Wright'ın ölümünün ardından gözaltına alınmış, 3 gün sonra da 100 dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Daunte Wright olayı

Siyahi Daunte Wright, 11 Nisan'da Minnesota'da trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı bulunan Wright arabasıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla öldürülmesinin duyulmasıyla Brooklyn Center'da protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Polis Şefi Tim Gannon, Wright'ı vuran 26 yıllık polis memuru Kim Potter'in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullandığını ve olayın kaza olduğunu savunmuştu.

49 yaşındaki beyaz Amerikalı Potter ile Polis Şefi Gannon daha sonra görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

ABD diplomat değil dedi, diplomatik pasaportu ortaya çıktı

ABD diplomat değil dedi, diplomatik pasaportu ortaya çıktı

 Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden başkanlığa aday olacak

Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden başkanlığa aday olacak

 BMGK, Afganistan'a yardımları kolaylaştırmak için Taliban yaptırımlarına muafiyet getirdi

BMGK, Afganistan'a yardımları kolaylaştırmak için Taliban yaptırımlarına muafiyet getirdi

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title