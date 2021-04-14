Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor

Son dakika haberler: ABD'nin Minnesota eyaletinde 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara dökülen protestocular polisle çatıştı.

Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı
Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı

ABD'nin Minnesota eyaletinde 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara dökülen protestocular polisle çatıştı. Brooklyn Center Polis Departmanına saldıran protestoculara polis müdahalede bulunurken, 60'tan fazla kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından Brooklyn Center'da başlayan protestolar devam ediyor. Wright'ı vurarak öldüren polis memuru Kim Potter'ın görevinden istifa etmesine rağmen öfkesi dinmeyen halk, protestoların 3. gecesinde polis ile çatıştı. Brooklyn Center Polis Departmanına atılan havai fişek ve yabancı cisimlere polis ekibi göz yaşartıcı gaz, sersemletici el bombası ve plastik mermi ile karşılık verdi. Minnesota Eyalet Devriye Şefi Albay Matt Langer çıkan olaylarda 60'tan fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde de gece saatlerinde devam eden gösterilerde yaklaşık 100 protestocu Portland Polis Derneği Binası'na yürüdü. Yaklaşık 1 saat sonra binanın yan tarafından alevler çıktığı görülürken, gösteriler "isyan" olarak nitelendirildi.

Portland, geçtiğimiz yıl Minnesota eyaletinde polisin boynuna uyguladığı baskı sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün ardından başlayan kitlesel protestoların merkezi olarak biliniyordu. - MİNNESOTA

Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor
Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor
Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor
Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor
Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor
Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Diego Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:04:27. #1.15#

title