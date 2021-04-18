Son dakika haberleri... ABD'de silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri... ABD'de silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... ABD'de silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberi: ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir barda çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir barda çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Kenosha ilçesinde bir barda yerel saatle 00.40 sıralarında çsilahlı çatışma yaşandı. Yetkililer, çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralananların durumunun ağır olduğu ifade edildi. Polisten yapılan açıklamada, şüphelinin henüz yakalanmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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