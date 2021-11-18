Son dakika haberleri | ABD'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı - Haberler
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Son dakika haberleri | ABD'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | ABD'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika habere göre NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, önceki gün vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, önceki gün vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

New Jersey'nin güneyindeki Burlington bölgesinde Türkler tarafından yaptırılan ve 6 ay önce hizmete giren Hamidiye Camisi'nde ikindi namazından sonra Karakoç için program düzenlendi.

Civarda yaşayan bir grup Amerikalı Türk vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazı öncesi Karakoç'un öz geçmişi anlatıldı, şiirlerinden kesitler okundu.

Daha sonra caminin bahçesinde Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı, "helallik" alındı.???????

Son dakika haberleri | ABD'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri | ABD'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri | ABD'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri | ABD'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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