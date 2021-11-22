Son dakika haberleri! ABD'de Rittenhouse'ın beraat kararına tepkiler devam ediyor

NEW ABD'de geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan Kyle Rittenhouse'ın beraatine tepkiler devam ediyor.

Kenosha başta olmak üzere, Portland, Chicago ve New York gibi birçok metropol bölgesinde protestolar düzenlenirken, hafta sonu Los Angeles kentinde yaklaşık 20 bin kişi Pan Pacific Park'ta mahkeme kararına tepki olarak toplandı.

"Kyle Rittenhouse ve bütün lanet sistem suçludur" yazan dövizleri taşıyan kalabalık saatlerce yürüdü.

Huber'in ailesinden destek çağrısı

Kyle Rittenhouse'ın silahından çıkan kurşunla ölen mağdurlardan Anthony Huber'in ailesi, beraat kararından sonra yaptıkları yazılı açıklamada, "Oğlumuzu öldüren kişiye ceza verilmedi. Kızgın ve üzgünüz." ifadesini kullandı.

Karara tepki için destek çağrısı yapılan açıklamanın devamında, "Silahlı sivillerin herhangi bir kasabada ortaya çıkıp şiddeti körüklemesi ve sonra kendi oluşturdukları tehlikeyi sokaktaki insanları öldürmek için sebep göstermesi kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Eski NBA oyuncusundan tepki

Rittenhouse davasındaki beraat kararına bir tepki de Amerikalı eski NBA oyuncusu ve Golden State Warriors takımının baş antrenörü Steve Kerr'den geldi.

ABD Basketbol Milli Takımını da çalıştıran antrenör, Twitter paylaşımda, "Görünüşe göre bir gencin sivil kargaşanın olduğu bir bölgeye AR-15 silahı götürme hakkı konusunda sorun yok. Bu gerçekten korkutucu." dedi.

Kenosha kentinde Ağustos 2020'de polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse davasında jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermiş, Rittenhouse kendisine yöneltilen beş suçlamanın tamamından aklanmıştı.

Saldırı anı ile Rittenhouse'ın silahla vurduğu kişinin kanlar içinde yerde yattığı görüntüler, olay mahallinde bulunan AA Foto Muhabiri Tayfun Coşkun'un objektifine yansımıştı.

Söz konusu fotoğrafları daha sonra mahkemede delil olarak kullanılan Coşkun, olay anıyla ilgili gördüklerini tanık olarak savcıya aktarmıştı.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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