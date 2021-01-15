Son dakika haberleri... ABD'de polisin takıntılı aşığın üzerine kurşun yağdırdığı an kamerada
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Son dakika haberleri... ABD'de polisin takıntılı aşığın üzerine kurşun yağdırdığı an kamerada

15.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:01

Son dakika haberler: ABD'de Phoenix şehrinde polis, eski kız arkadaşının evinin önünde silahla duran takıntılı aşık Jordan Crawford'a kurşun yağdırdı.

ABD'de Phoenix şehrinde polis, eski kız arkadaşının evinin önünde silahla duran takıntılı aşık Jordan Crawford'a kurşun yağdırdı. O anlar amatör kamerasına yansıdı.

ABD polisinin vatandaşlara yönelik şiddeti tüm hızıyla sürüyor. Ülkenin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde polis, dün gece eski kız arkadaşının  oturduğu apartmanın önünde duran Jordan Crawford'ın (30) üzerine kurşun yağdırdı. Yerel medyanın haberine göre, Phoenix şehrinde polis, eski kız arkadaşının kaldığı apartmanın önünde duran ve silahlı Crawford'un elindeki silahı bırakması uyarısını dinlememesi üzerine kurşun yağdırdığını aktardı. Yerel medya Crawford'un ayrıldığı sevgilisinin evinin önünde her gün elinde silahlı şekilde beklediğini belirtti. 

"BU GECE KİM ÖLDÜRECEK KARAR VERİN"

Amatör kameraya yansıyan görüntüde, polis ile silahlı Crawford arasında sözlü tartışma yaşandı. Görüntülerde, polisin 'Arkanda ne var?' sorusuna, Crawford'un "Bir silah. Görmek ister misin?' yanıtı verdiği görüldü. Söz konusu görüntüde, polisin 'Silahın mı var? Bunu yapma' dediği ve Crawford'un polisin ikazlarına uymayıp polisten uzaklaştığı görüldü. Crawford'un daha sonra 5'ten geriye sayarak, " Bu gece kim öldürecek? Karar verin" diyerek çığlık attığı olaya ait görüntüde, polislerin Crawford'un üzerine kurşun yağdırdığı dikkat çekti.

"TEHDİDE KARŞI TEPKİ VERİLDİ"

Phoenix Polis Departmanı'dan konuyla ilgili yaptığ ı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Polis memurları bir tehdide karşı tepki gösterdi. Şüpheliye silahlarını ateşledi" denildi. Crawford'un gözaltına alındığı ifade edildi.

Son dakika haberleri... ABD'de polisin takıntılı aşığın üzerine kurşun yağdırdığı an kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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