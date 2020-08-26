Son dakika haberleri: ABD'de polis şiddetine karşı protestoların sürdüğü Wisconsin'de acil durum ilan edildi
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Son dakika haberleri: ABD'de polis şiddetine karşı protestoların sürdüğü Wisconsin'de acil durum ilan edildi

Son dakika habere göre NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Son dakika haberleri: ABD'de polis şiddetine karşı protestoların sürdüğü Wisconsin'de acil durum ilan edildi
26.08.2020 00:53 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:53

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Wisconsin Valisi Tony Ever,s protestoların eyalet geneline yayılması, binaların ve araçların ateşe verilmesi ve şiddet olaylarının artması üzerine acil durum ilan etti.

Evers, Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu Kenosha'da protestocuların 30'dan fazla iş yerini tahrip etmesi üzerine kente konuşlandırılan 100'den fazla ulusal muhafız sayısını 250'ye çıkardı.

Kenosha'da iki gündür akşam saatlerinde başlayan ve sabah sona eren sokağa çıkma yasağı da uzatıldı.

ABD medyasına açıklama yapan ve oğluyla aynı ismi taşıyan baba Jacob Blake, polisin 7 kez ateş açtığı oğlunun felç olduğunu ve yeniden yürüyüp yürüyemeyeceğini bilmediklerini söyledi.

Blake ailesinin avukatı Ben Crump ise Jacob Blake vuran polisin tutuklanması çağrısı yaptı.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polis ise "aile içi bir olay" ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklaması yapmıştı.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

ABD, mayıs ayında da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli protestolara sahne olmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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