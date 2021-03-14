Son dakika haberleri... ABD'de partide silahlı çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
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Son dakika haberleri... ABD'de partide silahlı çatışma: 2 ölü, 13 yaralı

14.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:21
Son dakika haberleri... ABD'de partide silahlı çatışma: 2 ölü, 13 yaralı

Son dakika habere göre ABD'nin Chicago kentinde bir partide yaşanan arbede, silahlı çatışmaya dönüştü.

ABD'nin Chicago kentinde bir partide yaşanan arbede, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Olay, ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde meydana geldi. Park Manor semti yakınlarında bir partide çıkan kavga önce arbedeye, daha sonra da silahlı çatışmaya dönüştü. Chicago Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri, çatışmanın çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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