Son dakika haberleri... ABD'de mahkeme, Cumhuriyetçi Nunes'ın CNN'e açtığı tazminat davasını reddetti

NEW ABD'de mahkeme, Cumhuriyetçi Senatör Devin Nunes'ın hakkında "yalan haber" yaptığı gerekçesiyle CNN televizyonuna açtığı tazminat davasını reddetti.

Manhattan Bölge Yargıcı Laura Taylor Swain, Eski İstihbarat Komitesi Başkanı Nunes'ın CNN'in kendisiyle ilgili yaptığı Başkan Joe Biden ve ailesini soruşturmak için yabancı yetkililerle görüştüğü haberinin "yalan" olduğu iddiasıyla, kanala açtığı 435 milyon dolardan fazla tazminat davasını geri çevirdi.

Yargıç Swain, davanın Nunes'ın CNN'den "haberin kaldırılmasını" talep etmediği ve iddialarını yeterince ispatlayamadığı gerekçesiyle reddedildiğini kaydetti.

CNN'in avukatları, Kaliforniya eyalet yasalarının, haberin yayınlanmasından itibaren 20 gün içinde yazılı olarak içeriğin kaldırılmasını talep edilmesini gerektirdiğine dikkati çekti.

Nunes'in, eski Ukraynalı Savcı ile görüştüğü iddia edilmişti

Nunes, CNN'i 22 Kasım 2019 tarihli haberinde, "kasıtlı olarak yalan haber yaparak ismini lekeleyerek kişisel ve mesleki itibarına zarar vermek için komplo düzenlemekle" suçlamıştı.

CNN'in haberinde, Nunes'in, Başkan Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında bilgi almak üzere eski Ukraynalı Savcı Viktor Shokin ile görüştüğü iddia edilmişti.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile 2019'da yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın