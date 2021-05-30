Son dakika haberleri: ABD'de küçük uçak düştü: 7 ölü
Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Tennessee eyaletinde küçük bir uçağın göle düşmesi sonucu 7 kişi öldü.
ABD'nin Tennessee eyaletinde küçük bir uçağın göle düşmesi sonucu 7 kişi öldü.
ABD'de Tennessee eyaletindeki Smyrna kentinden Palm Beach'e gitmek üzere havalanan Cessna C501 tipi küçük uçak Percy Priest Gölü'ne düştü. Kaza sonucu uçaktaki 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı