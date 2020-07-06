HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri! ABD'de küçük işletmelere 521,4 milyar dolarlık Kovid-19 kredisi sağlandı

Son dakika haberlerine göre ABD hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı kapsamında, bu zamana kadar toplam 521,4 milyar dolarlık kredi onayladı.

Son dakika haberleri! ABD'de küçük işletmelere 521,4 milyar dolarlık Kovid-19 kredisi sağlandı
06.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:58

ABD hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı kapsamında, bu zamana kadar toplam 521,4 milyar dolarlık kredi onayladı.

ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Küçük İşletmeler İdaresi, Maaş Koruma Programı kapsamında sağlanan kredilere ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre, program kapsamında 30 Haziran itibarıyla toplam 521,4 milyar dolar tutarında 4,9 milyon krediye onay verildi.

Küçük işletme çalışanlarının yüzde 84'ü desteklendi

Onaylanan krediler doğrultusunda küçük işletme çalışanlarının yüzde 84'ü desteklenirken 51,1 milyon iş için kaynak sağlandı. En fazla kredinin sağlandığı sektör "sağlık hizmetleri" ve "sosyal yardım" olurken bu sektöre yönelik toplam 67,3 milyar dolarlık kredi onaylandı.

Sağlık hizmetleri ve sosyal yardım sektörünü, 66,4 milyar dolarla "profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler", 64,5 milyar dolarla "inşaat", 54 milyar dolarla "imalat", 42 milyar dolarla "konaklama ile yiyecek" ve 40,3 milyar dolarla "perakende ticaret" sektörleri izledi.

Ortalama kredi tutarı yaklaşık 107 bin dolar olarak hesaplanırken program kapsamında kalan fon miktarının ise 131,9 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Küçük işletmelerin korunması amacıyla uygulamaya konuldu

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 349 milyar dolarlık Maaş Koruma Programı hayata geçirilmişti. Söz konusu kredi programı, "ABD tarihinin en büyük teşvik paketi" olarak nitelendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konmuştu.

Kredi programının kaynağının kısa sürede tükenmesi üzerine küçük işletmelere yönelik 310 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılmasını öngören ek bütçe tasarısı, 24 Nisan'da onaylanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Ekonomi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Ekonomi
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış Ekonomi
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Ekonomi
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu Ekonomi
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin 'babacan tavır' olarak görüldüğü iddialarına yanıt Ekonomi
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Bülent Turan Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Cenk Eren Ebru Gündeş Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Töre Bülent Uygun Mehmet Özdilek
Daha Fazla Erkek Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! ABD'de küçük işletmelere 521,4 milyar dolarlık Kovid-19 kredisi sağlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 20:00:50. #1.14#
title