Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 224'e yükseldi
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Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 224'e yükseldi

Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 224'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 676 artarak 589 bin 224'e ulaştı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 676 artarak 589 bin 224'e ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 28 bin 216 artışla 33 milyon 85 bin 656'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 676 artarak 589 bin 224'e çıktı.

California, 3 milyon 775 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 939 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 304 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 862 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 95 ve Texas'ta 51 bin 170 olarak kayıtlara geçti.

127 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre 161 milyondan fazla kişiye ilk doz, 127 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 289 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 970 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 446 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 295 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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