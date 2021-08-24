Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1077 artarak 629 bin 581'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1077 artarak 629 bin 581'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 944 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 629 bin 581'e çıktı.

California, 4 milyon 251 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 476 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 170 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 55 bin 346, New York'ta ise 54 bin 54 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 73'ü en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'üne en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 201 milyon 718 binden fazla kişiye ilk doz, 171 milyon 88 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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