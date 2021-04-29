Son dakika haberleri! ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 574 bin 343'e yükseldi
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Son dakika haberleri! ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 574 bin 343'e yükseldi

Son dakika haberleri! ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 574 bin 343'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 958 artarak 574 bin 343'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 958 artarak 574 bin 343'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 55 bin artarak 32 milyon 232 bin 267'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 958 artarak 574 bin 343 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 738 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 886 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 222 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 587 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 140 ve Texas'ta 50 bin 98 oldu.

98 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 142 milyondan fazla kişiye ilk doz, 98 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 18 milyon 376 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 521 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 398 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 215 binden fazla ölümle Meksika takip ediyor.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da da ölü sayısı 204 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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