Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi
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Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 275 artarak 204 bin 126'ya çıktı.

Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi
21.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:06

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 275 artarak 204 bin 126'ya çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 849 artışla 7 milyon 5 bin 893'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 275 artarak 204 bin 126'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 250 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 98 milyon 169 bini aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 501 bin 869 vakayla Hindistan ile 4 milyon 544 bin 629 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde vaka sayılarında 786 bin 441 vakayla Kaliforniya listenin en başında bulunurken, bu eyaleti 725 bin 384 vakayla Teksas ve 683 bin 754 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 177 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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