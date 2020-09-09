Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı
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Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı

Son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 194 bin 75'e çıktı.

Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı
09.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:57

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 194 bin 75'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 100 artışla 6 milyon 515 bin 538'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 488 artarak 194 bin 75'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 797 bini, yapılan test sayısı 88 milyon 669 bini geçti.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 382 bin 518 vakayla Hindistan, 4 milyon 165 bin 124 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 744 bin 895 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 672 bin 619 vakayla Teksas ve 650 bin 92 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 102 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

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