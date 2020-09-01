Son dakika haberleri! ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi

Son dakika haberleri... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e çıktı.

Son dakika haberleri! ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi
01.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:06

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 38 bin 151 artışla 6 milyon 213 bin 751'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 457 bini, yapılan test sayısı ise 82 milyon 627 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 910 bin 901 vakayla Brezilya, 3 milyon 715 bin 931 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 712 bin 351 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 642 bin 721 vakayla Teksas ve 623 bin 471 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 30 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Mansur Yavaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Sibel Can Aslı Enver Sezen Aksu
Spor Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kız Çocuk Eylül Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 17:06:23. #1.14#
title